Mertens potrebbe voler dire la continuazione con Gattuso

Il riavvicinamento tra De Laurentiis e Mertens è un segnale anche per il futuro: non ci sarà, per forza, il cambio generazionale. Anche con Callejon c’è ad aprile un appuntamento. L’arrivo di Rino Gattuso ha cambiato molte delle carte in tavola: Mertens era destinato all’addio, ma Gattuso, dopo i primi momenti di scontro, ha accesso l’interruttore del belga. Ed è quindi questo Mertens che si è seduto con De Laurentiis a parlare di futuro. Quello di prima non aveva alcuna chance. Un segnale questo della permanenza di Gattuso? Può darsi. Ovvio che ci sta prendendo gusto anche lui, al netto delle difficoltà dei primi tempi (anche con De Laurentiis). Chi meglio di Rino per far partire il nuovo Napoli? Nessuno, è chiaro. Ovvio che non è escluso che il club possa chiamare Gattuso per parlare di un nuovo contratto, non limitandosi al prolungamento automatico per la prossima stagione. Ma, eventualmente, di un nuovo contratto se ne parlerà in primavera, non prima di Barcellona-Napoli.

Il Mattino