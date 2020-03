Ronaldo vola in Portogallo, un grave malore ha colpito la mamma

Un malore ha colpito questa mattina, intorno alle 5:30, Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo. A comunicarlo è l’emittente tv portoghese TVI. Riporta l’Ansa che la madre del campione della Juventus è stata ricoverata presso l’ospedale portoghese Dr. Nélio Mendonça di Funchal, Madeira, in prognosi riservata in seguito all’ictus ischemico di questa mattina.

Cristiano Ronaldo sarebbe già in viaggio per il Portogallo per assistere la madre. A quanto riporta il quotidiano portoghese ‘A Bola’ la presenza di CR7 per il ritorno della semifinale di Coppa Italia è a forte rischio