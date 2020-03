Coronavirus, il Comune sanifica gli spogliatoi del San Paolo

Il Comune di Napoli interviene sulla questione delle porte chiuse negli stadi per il pericolo Coronavirus, precisando che in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra gli azzurri e l’Inter, in programma giovedì alle 20.45 al San Paolo, non esiste alcuna indicazione in merito. «Come istituzione non abbiamo ricevuto inviti che vanno in questo senso per la Coppa», spiega ai microfoni della Radio ufficiale l’assessore allo sport, Ciro Borriello. «Noi, tra l’altro, non abbiamo sospeso le attività», aggiunge in riferimento allo svolgimento di altre discipline all’interno dell’impianto nel corso della settimana (dall’atletica alle arti marziali). «Voglio ricordare che il Comune di Napoli è stato il primo ente ad aver previsto una sanificazione degli istituti scolastici, e gradualmente arriveremo anche agli impianti sportivi. Detto questo, non significa che li chiuderemo». Per la precisione, al San Paolo è di norma eseguita una sanificazione degli spogliatoi. «Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di Coronavirus. Far disputare una gara a porte chiuse è sempre una scelta complicata». La prevendita, per la cronaca, autorizza a puntare l’obiettivo dei 40mila spettatori. Fonte: CdS