Per Milik, l’addio all’azzurro è ormai prossimo

Mentre Dries Mertens è ormai prossimo a dire sì al Napoli, manca solo l’ufficialità, i legali nel frattempo si stanno già muovendo, si complica invece il rinnovo di Milik. Come riporta il CdS, il bomber polacco non ha alcuna intenzione di accettare nel contratto la clausola da 100 milioni, troppo alta per lui e il suo entourage. Senza contare che oltre Mertens, in estate arriverà Petagna, quindi un concorrente in più per l’attacco. Il club partenopeo, se Milik, non dovesse rinnovare, lo cederà per evitare nuovi casi di parametri zero, perciò si faranno altri tentativi, ma la strada con il giocatore ex Ajax è in salita.

La Redazione