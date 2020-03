RINNOVO – Napoli-Insigne, sarà un’estate bollente

Da quando è arrivato Gennaro Gattuso in panchina, il rendimento di Lorenzo Insigne è cresciuto a vista d’occhio. Il capitano del Napoli è al momento il capocannoniere della squadra, freddo dal dischetto e sforna assist per i compagni di squadra. Vicino al gol contro Barcellona e Torino, ma si augura di fare la differenza giovedì contro l’Inter per il ritorno di Coppa Italia. Eppure, secondo il Corriere dello Sport, c’è da discutere sul rinnovo del contratto. Nel 2019 con i vecchi agenti, il suo ingaggio è stato spalmato, ma da allora non se ne è più parlato. Si prospetta un’estate bollente e non solo per il sole con Mino Raiola, puntare anche su Insigne, sarebbe l’ideale per una Napoli vincente.

La Redazione