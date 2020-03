Per Fabian Ruiz, nuova ipotesi sulla clausola rescissoria

Il Napoli è concentrato sul campo, dove giovedì cercherà di staccare il biglietto per la finale di Coppa Italia, completare l’opera con l’Inter, ma anche sulla questione rinnovi. Secondo il CdS, oltre a Callejon e Milik, c’è anche la vicenda di Fabian Ruiz. La mezz’ala spagnola ha il contratto in scadenza nel 2023, ma non mancano le richieste, soprattutto da Real Madrid e Barcellona. Il nodo, come per Zielisnki è la clausola, ci si augura di trovare l’intesa. In un primo momento si è era pensato a 180 milioni, ma nell’ultimo periodo oscilla tra gli 70 e i 90 milioni. A queste condizioni, potrebbe esserci l’intesa tra le parti.

La Redazione