Ultime Inter – D’Ambrosio al posto dell’infortunato Moses

Per il tecnico dell’Inter Antonio Conte non ci sono buone notizie dall’infermeria, ieri infatti si è fermato Victor Moses per un dolore alla caviglia destra. L’ex di Chelsea e Fenerbache salterà la sfida contro il Napoli, al suo posto favorito Danilo D’Ambrosio, il laterale dovrebbe spuntarla sull’esperto Young ex Manchester United. Per il resto tornano ad allenarsi in gruppo Handanovic e Gagliardini, mentre non ci sarà Stefano Sensi. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro Martinez per recuperare lo svantaggio dell’andata al San Paolo.

La Redazione