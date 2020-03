Il Cagliari sceglie la “coppia”: il dopo Maran è di Zenga/Canzi

L’avventura di Rolando Maran a Cagliari è finita. La squadra sarda ha scelto, in seguito ad i risultati negati di questo periodo, di esonerare il tecnico. L’ormai ex allenatore rossoblu sarà sostituito dalla coppia formata da Walter Zenga e Max Canzi come suo vice. Il giovane allenatore della Primavera unito al profilo carismatico come quello di Walter Zenga. Nella serata di ieri questa ipotesi si era fatta strada, dopo una notte di riflessione Giulini si è ormai convinto, affidando dunque alla coppia Zenga-Canzi la panchina del suo Cagliari.

gianlucadimarzio.com