Il Napoli si prepara in vista del return-match di Coppa Italia, valevole per la semifinale di ritorno contro l’Inter, ma c’è un pericolo diffidati in casa azzurra. Sono ben 4 i calciatori che rischierebbero di saltare l’eventuale finale. Si tratta di: Ospina, Manolas, Mario Rui e Fabian Ruiz. Per i nerazzurri invece: Godin, Skriniar e Sensi

Diffidati

Napoli – Manolas, Ospina, Mario Rui, Fabian Ruiz

Inter – Godin, Sensi, Skriniar

La Redazione