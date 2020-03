Serie A/ Cagliari-Roma 3-4: Partita di fuoco alla Sardegna Arena!

Il primo tempo di Cagliari-Roma è stato ricco di occasioni, soprattutto da parte dei capitolini, che solo per via dell’ex Olsen non hanno dilagato. Il secondo tempo vede ancora la Roma vicina al goal con Kluivert che al 53esimo, in area colpisce la traversa a Olsen battuto. Al 63simo, Cagliari in attacco, con Nainggolan che dai 25 metri prova il tiro bloccato da Pau Lopez. Sul ribaltamento di fronte, Kolarov lancia lungo, sponda di Kalinic per Kluivert lanciato in profondità che a tu per tu con Olsen incrocia all’angolino. Al 75esimo il Cagliari accorcia le distanze grazie al goal di Pereiro che dopo un’azione personale, dal limite dell’area piazza la sfera all’angolino. Dopo 5 minuti, la Roma fortifica il vantaggio grazie alla velenosissima punizione di Kolarov da posizione defilata che si insacca senza deviazioni. Il Cagliari all’89esimo, accorcia ancora le distanze grazie a un rigore, concesso per fallo di mano di Smalling, dove Joao Pedro segna dopo averlo sbagliato. Dopo 6 minuti di recupero di fuoco termina il match, Roma che con questa vittoria accorcia le distanze sull’ Atalanta e allunga sul Napoli, quindi vittoria ottima; per il Cagliari, ancora una sconfitta che pesa, e adesso i tifosi contestano i calciatori, dato che qualche mese fa respiravano aria d’Europa.

CAGLIARI (4-3-2-1): 90 Olsen; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 15 Klavan, 33 Pellegrini; 6 Rog, 17 Oliva, 21 Ionita ( 66′ Pereiro ); 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro; 9 Paloschi ( 66′ Simeone ).

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 33 Bruno Peres ( 84′ Santon ), 6 Smalling, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 14 Villar; 17 Under ( 76′ Carles Perez ) , 77 Mkhitaryan, 99 Kluivert ( 84′ Veretout ); 19 Kalinic.

Marcatori: 27′ Joao Pedro (C), 28′ e 41′ Kalinic (R), 64′ Kluivert (R), 75′ Pereiro (C), 80′ Kolarov (R), 89′ Joao Pedro (C)

Ammonizioni: 34′ Under (R), 35′ Joao Pedro (C), 55′ Villar (R), 69′ Simeone (C), 79′ L. Pellegrini (C), 91′ Pau Lopez (R), 96′ Santon (R), 97′ Ragatzu (C)