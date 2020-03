Ora c’è anche Lobotka, quanto cresce il centrocampo azzurro

Il centrocampo azzurro sembra aver ritrovato la retta via. Indubbiamente smarrita per molto, troppo tempo. Per condizione fisica, sbagliate posizioni, periodi negativi…Oggi, mister Gattuso ha a disposizione anche qualche alternativa in più…

FABIAN 6

Performance di alto livello nel primo tempo, con la qualità nel tocco. Fa sempre la scelta giusta, non sbaglia un passaggio, fin da subito va di personalità anche in fase difensiva. Soffre i muscoli del centrocampo granata, ma poi si rende conto che il baricentro granata è sempre bassissimo e poco incisivo

LOBOTKA 6,5

Sempre vicino allo sviluppo dell’azione, segue bene il giro-palla avversario. Non regala al Torino la possibilità di schermarlo nonostante sia Lukic che Baselli ci provino con insistenza: sfiora anche il gol e se non fosse stato per Belotti che si frappone in maniera arcigna sarebbe stato persino un gran gol

ZIELINSKI 6,5

Si vede meno rispetto alle ultime uscite ma riesce a dare fluidità alla manovra, lavorando bene con Insigne sulla sinistra. Nella ripresa tiene il ritmo alto, con Rincon che fatica a stargli dietro come il resto del Toro. È buona la prova anche quando non ha i riflettori addosso: in questo è assai maturato.