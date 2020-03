La parola alla “difesa”, parla Manolas: “Il gol subito? Un aspetto che va migliorato”

Per fidarsi dei suoi Gattuso aveva invocato un filotto di vittorie, il Napoli ha conquistato la terza consecutiva in campionato, forse ne serviranno altre – chissà quante – per accontentarlo definitivamente ma la strada è quella giusta e almeno di quella ci si può già fidare: «Siamo felici della vittoria, ma non possiamo subire gol simili». Kostas Manolas, che l’ha sbloccata, parte da cosa non ha funzionato, ovvero dalla rete di Edera che poteva sovvertire l’esito di una partita mai realmente in discussione: «Ma non bisogna mai perdere la concentrazione, basta poco per riaprire una gara. Questo è uno degli aspetti da migliorare in vista del futuro». Il Torino aveva spaventato il Napoli all’inizio e poi alla fine, quando l’ha riaperta ma solo per un istante, sfruttando il momento giusto ma in realtà anche l’unico in cui è riuscito ad evadere dal guscio dell’anonimato dov’era rimasto per quasi tutta la partita: «La nostra è stata una bella gara, abbiamo creato tante occasioni, ma proprio per questo motivo dobbiamo essere bravi a sfruttarle». Lui, di testa, non ha avuto problemi a farlo. Terzo gol in campionato, per il difensore greco, record assoluto in una singola stagione di Serie A. Un bel traguardo personale da celebrare in una serata di festa: «Ovviamente il mio compito è quello di non far segnare gli altri – le sue parole – ma sono felice quando riesco a segnare». C’è tempo per pensare al Barcellona, ma questa sera la Liga offrirà una partita speciale, di quelle imperdibili: «Infatti la vedrò sicuramente – sorride Manolas – ma solo perché mi piace il calcio. Il Clasico è una bellissima sfida».