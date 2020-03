Gennaro Gattuso se la ride: “Io per i calciatori disposto a scalare le montagne”

Il Napoli batte per 2-1 il Torino e sale momentaneamente al sesto posto in attesa dei recuperi delle partite rinviate. A fine gara, anche attraverso il Corriere dello port, il tecnico Gattuso analizza la prova dei suoi giocatori. “I primi minuti della partita la squadra non mi era piaciuta, approccio molle ed era quello che temevo alla vigilia. Con il passare del tempo ci siamo sistemati e si sono fatte le cose come volevo io. In generale sono soddisfatto, ci manca di essere più cattivi in zona gol, dobbiamo avere il veleno sotto porta, altrimenti rischi di compromettere le partite. Dovremo essere come Brad Pit in attacco e brutti come me quando difendiamo. Sul gol preso non mi è piaciuto perchè siamo calati nei 4 minuti finali e questo non va bene. I calciatori lo sanno che io sono disposto a scalare le montagne per loro, se si allenano con dedizione tutta la settimana io non porto rancore a nessuno, però se non fanno come dico io, non perdono nessuno. Il Coronavirus? Porto assolutamente rispetto alle persone malate e mi stringo con i parenti delle vittime, su questo non si scherza. Credo però che rinviare solo alcune gare e giocare le altre partite, rischi seriamente di falsare il campionato. Giocarle ora o tra due mesi non è la stessa cosa, perciò vanno fatte le cose in una certa maniera. L’Inter? Sento che dobbiamo puntare all’Europa, ma per me la sfida di giovedì è importante, perchè va affrontata nella maniera giusta, c’è un traguardo da centrare e dobbiamo tenere alta la concentrazione”.

La Redazione