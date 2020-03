Bucchioni: “Rinvii? Campionato falsato, scelta ridicola”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva sulla decisione di rinviare le gare di campionato: “Gattuso sta facendo un buon lavoro a Napoli conquistando dei risultati lusinghieri. Rinvio delle gare destinate a giocarsi a porte chiuse? Decisione ridicola, paradossale, per certi versi comica. La Fiorentina era già a Udine pronta per giocare… In una situazione di emergenza si mette a nudo l’incapacità dirigenziale del nostro calcio. Priorità alla salute pubblica ma c’era tutto il tempo per trovare la soluzione giusta senza fare figli e figliastri”.

Ha aggiunto: “Si è deciso tutto all’ultimo momento, senza contare che il messaggio negativo all’estero arriverà lo stesso con la notizia dei rinvii. Con un minimo di ragionamento si poteva decidere, ad esempio, di andare a giocare alcune gare al sud, senza rinviarle. Facile coprire certi incarichi se poi ci si dimostra degli inetti nei momenti cruciali. Certi signori dovrebbero dimettersi. Il campionato è falsato perché è un conto è affrontare certe squadre a cavallo tra febbraio e marzo, un altro doverci giocare contro a maggio”.