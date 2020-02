SERIE B – Cittadella-Cremonese, formazioni ufficiali. Gaetano titolare

Alle ore 15,00 match delicato sul campo del Cittadella per la Cremonese di Massimo Rastelli, partita che per i lombardi vale tanto per la zona salvezza. Nell’undici titolare ancora in campo, dopo la splendida partita contro il Trapani, per il classe 2000 Gaetano.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzi; Proia, Iori, Branca; D’Urso, Rosafio, Diaw. Allenatore: Venturato.

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Ravanelli, Terranova, Bianchetti; Zortea, Valzania, Gaetano, Arini, Migliore; Palombi, Ciofani. Allenatore: Rastelli.

La Redazione