Serie B – Formazioni Ufficiali Benevento-Spezia: Maggio dal 1′

Il Benevento capolista sta per scendere in campo al Vigorito contro lo Spezia. I ragazzi di Pippo Inzaghi saldamente al comando con 60 punti (+17 sulla seconda e la terza) vogliono continuare la corsa lotaria. Mentre gli spezzini in lotta per un posto play-off cercano lo scherzetto.

FORMAZIONI UFFICIALI

Benevento (4-3-3): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Insigne, Moncini, Sau. Allenatore: Inzaghi

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Capradossi, Marchizza, Erlic; Mora, Ricci M., Bartolomei; Gyazi, Nzola, Ricci F. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Volpi.