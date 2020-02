Lo Bello: “Partirà un’azione legale contro Van Basten”

LO BELLO: NON E’ OMM

La rivalità si fece feroce ed esplose a Verona, penultima giornata di campionato. Il secondo boccone amaro di Van Basten: «Fu un’imboscata contro di noi, l’arbitro Lobello fece di tutto per farci perdere, fischiò in maniera scandalosa. Fu un lavoro voluto e portato a termine dal sistema calcistico italiano e da chi aveva interesse a mandare due squadre italiane in coppa Campioni: una vera porcheria che ancora oggi mi brucia».

Immediata la replica dello stesso arbitro siciliano, che ora pensa di trascinare l’ex calciatore in tribunale: «Personalmente non ho alcun rammarico, ricordo bene quella partita e l’atteggiamento dei giocatori del Milan: nervosissimi dall’inizio alla fine. Forse Van Basten ha qualche problema, non si sente una persona felice, per quanto mi riguarda presto partirà un’azione legale nei suoi confronti. A Napoli dite che prima di essere un campione bisogna essere omm. Van Basten non si è dimostrato tale». Fonte: Il Mattino