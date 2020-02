Milik tornerà dal 1′, il polacco è importantissimo per Gattuso

IL RITORNO DI AREK

Milik tornerà stasera in campo dal primo minuto, Mertens, infatti, si è ripreso in tempo record dall‘infortunio alla caviglia accusato martedì sera contro il Barcellona ma partirà dalla panchina. Arek cercherà di tornare al gol, l’ultimo lo ha realizzato con il Lecce al San Paolo: a Cagliari restò fuori per infortunio, a Brescia è entrato nel finale al posto di Mertens. Nove gol in campionato e tre in Champions League.

Con 12 reti è il bomber del Napoli, insieme al belga. Vive il presente, il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il futuro è ancora tutto da scrivere: il discorso del rinnovo si è bloccato da tempo, non è stata finora trovata la convergenza con il club azzurro ma la trattativa riprenderà alla ricerca di un punto d’intesa. Ora c’è il campo, la sfida contro il Torino, la voglia di confermarsi dopo la buona prova contro il Barcellona.

Arek entrò in campo in avvio di ripresa al posto dell’infortunato Mertens e riuscì subito a entrare nel vivo del match con alcune buone giocate, soprattutto l’assist per Callejon che però lo spagnolo non riuscì a concretizzare nel migliore dei modi calciando su Ter Stegen in uscita. Il polacco è in buona condizione, Gattuso ancora una volta ieri in conferenza stampa ha sottolineato la sua importanza per la capacità di legare il gioco, oltre che per le sue capacità realizzative. E contro il Torino la sua presenza potrà essere molto importante al centro dell’attacco anche per la fisicità dei difensori granata. Fonte: Il Mattino