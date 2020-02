Serie A – Formazioni Ufficiali Lazio-Bologna: Le scelte dei tecnici

La Lazio di Simone Inzaghi cerca la vittoria per portarsi momentaneamente in testa alla Serie A. Il Bologna, decimo in classifica, proverà a portarsi al settimo posto in lotta per un posto in Europa League.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Gabarron, Luiz Felipe, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Jony, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-5-1): Skorupski, Denswil, Bani, Danilo, Tomiyasu, Poli, Schouten, Soriano, Barrow, Orsolini, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Abisso.