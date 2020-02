Napoli/Torino sarà la nona volta di Insigne contro Izzo, così i precedenti

Izzo e Insigne si sono “scontrati” in tutto per 8 volte (e 587 minuti) nel corso degli anni, l’ultima delle quali al Grande Torino (6 ottobre scorso) finita a reti inviolate e con una cena condivisa in grande allegria. «Il bello del calcio è crescere insieme e ritrovarsi da grandi…» postò l’azzurro dopo l’assai gradito invito da parte di Armando. Si ritroveranno invece al San Paolo domani sera: a un anno di distanza (il 17 febbraio 2019 fu ancora 0-0), all’apice delle carriere, con gli Europei nel mirino (Izzo ha tre presenze recenti con Mancini), e dopo presumibilmente ancora insieme, in pizzeria. Fonte: CdS