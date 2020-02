Koulibaly vede Parigi, ma il Napoli non abbassa il prezzo

In attesa di avere notizie sul suo rientro, incerto infatti quando Kalidou Koulibaly potrà tornare a comandare la difesa. Il giocatore senegalese non ci sarà contro il Torino, l’Inter in Coppa Italia e nella trasferta di Verona. Il mercato però è sempre un tema che lo coinvolge e non da ora, ma da tre anni. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, infatti mette in evidenza che K2 avrebbe comprato casa a Parigi, nei pressi della Tour Eiffel, indizio che lo porterebbe al Psg per la prossima stagione. Il Napoli, come tutti sanno in passato ha rifiutato anche 103 milioni per il difensore ex Genk e la sensazione è che non cambierà la strategia, sempre prezzo alto viene valutato. Oltre alla compagine transalpina, anche le squadre di Manchester e il Real Madrid sulle sue tracce. Il patron del club azzurro ha parlato che prima o poi lui andrà via, perciò non resta che attendere, ma per meno di 130 milioni la società partenopea non si siede a trattare.

La Redazione