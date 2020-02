ESCLUSIVA – A. Camorani (all. Tre Pini): “Il Napoli? Bene tatticamente ma vorrei che fosse più intraprendente”

Il Napoli contro il Barcellona ha confermato che nei grandi appuntamenti sa dire la sua, senza correre rischi e tenere testa ad avversari ben più blasonati. Ora tra campionato e Coppa Italia, gli azzurri dovranno dare segnali di continuità, Torino e Inter in questo possono essere dei banchi di prova convincenti. Ilnapolionline.com ha chiesto sul momento dei partenopei all’allenatore della compagine d’Eccellenza ed ex giocatore di Lecce e Salernitana Alfonso Camorani.

Da poco sei l’allenatore del Tre Pini, compagine di Eccellenza. Un primo mini bilancio come tecnico? “Come primo anno da allenatore come inizio non è male sono secodo a 6 punti dalla prima classificata che la favorita per la vittoria campionato il Compressore Vairano e vinto la coppa Italia regionale. Come obiettivi? Proseguire su questa strada e dare continuità ai nostri risultati e alle prestazioni”.

Hai affrontato da avversario come calciatore a Gennaro Gattuso, ti aspettavi che come allenatore ottenesse questo successo come lo era da giocatore? “Gattuso ha preso una situazione non facile a Napoli però sta uscendo piano piano con il suo carattere che aveva anche in campo io credo il Napoli dovrebbe arrivare in Champion anche se sarà molto difficile”.

Hai giocato a Lecce, quindi conosci al meglio la situazione in terra salentina. Liverani secondo te è un allenatore ce farà tanta strada anche in massima serie? “Liverani è un allenatore che mi piace molto perché anche con le grande va giocare a viso aperto e sta facendo buone cose come aveva fatto anche in precedenti in altre società è un ottimo allenatore e sono certo che proseguirà su questa strada”.

Conosci come piazza anche Salerno e Ventura sta facendo un ottimo lavoro. Secondo te la squadra campana ha i mezzi per andare ai play-off? “Salerno è una piazza che merita la serie a con Ventura sta facendo buone cose anche se all’inizio nessuno credeva su ventura siamo parlando di allenatore che ha fatto benissimo a sbagliato solo l’anno della nazionale resto ha fatto sempre benissimo”.

I prossimi impegni del Napoli saranno contro il Torino in campionato e l’Inter in Coppa Italia. Cosa ti aspetti dagli azzurri nelle prossime gare? “Io credo il Napoli con la squadra che ha deve attaccare di più non chiudersi e ripartire. A livello tattico gli azzurri fino ad ora si stanno ben comportando, hanno saputo imbrigliare le compagini avversarie, penso che con un pizzico di intraprendenza, si possa fare ancora meglio”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

