Euro avversario Napoli – Buone notizie per la difesa per il Barcellona

Mercoledì 18 Marzo alle ore 21,00 al “Camp Nou” si giocherà il return-match di Champions League tra il Barcellona e il Napoli e il tecnico Setien si augura di recuperare alcuni elementi della difesa. Come riporta il Corriere dello Sport, le buone notizie arrivano da Piquè che già sarà a disposizione per il clasico di domenica contro il Real Madrid. In vista della sfida contro gli azzurri, si augura di poter contare su Jordi Alba o Sergi Roberto, elementi di esperienza per la fase difensiva, apparso in difficoltà al San Paolo. Certe invece le assenze per squalifica di Sergi Busquets e Vidal, come quelle ormai scontate di Suarez e Dembele.

La Redazione