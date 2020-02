DIFESA – Dubbio sulla sinistra per far riposare Mario Rui

Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno, in vista del match di domani sera alle ore 20,45 contro il Torino di Moreno Longo. Secondo il CdS, per la difesa, certa l’assenza di Koulibaly, c’è un ballottaggio sulla sinistra. Hysaj o Ghoulam per far riposare Mario Rui nella logica del turnover. Il laterale albanese sarebbe favorito rispetto al franco-algerino, mentre gli altri elementi sono: Di Lorenzo, Maksimovic e Manolas. In porta favorito Ospina rispetto a Meret. Solo a poche ore dalla sfida si scioglierà la riserva per la zona di sinistra. Per Ghoulam potrebbe essere una coincidenza, visto che l’ultimo match fu proprio contro i granata nella sfida d’andata.

La Redazione