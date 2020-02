Dries e Arek, perfetta parità nel carnet stagionale. Milik avrà un vantaggio

Se vogliamo, comunque, i due attaccanti sono perfettamente in parità dal punto di vista del carnet stagionale: 12 gol Arek (9 in campionato e 3 in Champions) e altrettanti Dries (6 in campionato e 6 in Champions). Con il Toro, insomma, Milik avrà una doppia chance a favore: collezionare il decimo centro dell’anno in Serie A e soprattutto superare il collega, a sua volta fuori causa per la forte contusione alla caviglia destra rimediata martedì al San Paolo con il Barça. Una volta tanto, insomma, non sarà costretto a inseguire: una specie di destino inevitabile, da quando è a Napoli. E’ storia: sia con Sarri, sia con Ancelotti e Gattuso, il centravanti di nascita è sempre partito in prima fila salvo poi scivolare alle spalle di Mertens, centravanti modificato. Fonte: CdS