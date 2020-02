I «pomidoro» e il «muru a muru» il calcio spiegato in Ringhiese

MARZULLIAMO UN PO’ IN RINGHIESE

Nemmeno il tempo di atterrare a Capodichino che durante la prima conferenza stampa di presentazione al centro tecnico di Castel Volturno, Gennaro Gattuso si è reso protagonista di un simpatico siparietto con una giornalista che gli chiedeva perché fosse stato scelto proprio lui. L’allenatore ha risposto scherzando: «Mi sembri Marzullo, così mi metti in difficoltà».

Recentemente sono diventate celebri due risposte ad altrettante domande relative alla sfida di andata degli ottavi di Champions. «Se il Barça è in difficoltà noi simu muru muru c’u spitali». Risposta in rigoroso calabrese alle presunte difficoltà dei bluagrana. Il video della conferenza stampa ha impiegato un attimo a diventare virale. Un po’ come le parole arrivate dopo il pari del San Paolo contro il catalani martedì sera. «Il Barcellona ci ha fatto il solletico, solo un tiro in porta. Potevamo stare anche un giorno in campo. Andremo lì per giocarcela, non siamo una squadretta». Parole che non avevano minimamente un tono spocchioso, anzi, trasmettevano la grande soddisfazione per il lavoro svolto dai suoi ragazzi in campo e dal suo staff nei giorni di avvicinamento alla gara durante le tante sedute di allenamento.

