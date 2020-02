Europa League – Manita M.United, Arsenal eliminazione shock, ok Siviglia, Ajax out

Altre qualificazioni e altre sorprese nelle partite delle ore 21.00 nei ritorni dei 16esimi di finale di Europa League. Tutto facile per il Manchester United, che dopo l’1-1 all’andata, travolge il Bruges e vola agli Ottavi di finale. La sorpresa grossa però viene da Londra dove ‘Arsenal, perde 2-1 con l’Olympiacos, nonostante la vittoria in Grecia all’andata per 1-0, e viene clamorosamente eliminato! Avanza il Siviglia, al quale basta lo 0-0 con il Cluj dopo l’1-1 dell’andata in Romania. Eliminato l’Ajax, che batte 2-1 il Getafe ma non basta a causa della sconfitta dell’andata per 2-0. Avanzano Shakthar, Copenhagen e Rangers. Domani il quadro si completa con Salisburgo-Francoforte e con il sorteggio degli Ottavi. Questi i risultati finali:

Ajax-GETAFE (andata 0-2) 2-1

Arsenal-OLYMPIACOS (andata 1-0) 1-2 dts

Benfica-SHAKTHAR DONETSK (andata 1-2) 3-3

Sporting Braga-RANGERS GLASGOW (andata 2-3) 0-1

Celtic Glasgow-COPENHAGEN (andata 1-1) 1-3

MANCHESTER UNITED-Club Brugge (andata 1-1) 4-0

SIVIGLIA-Cluj (andata 1-1) 0-0