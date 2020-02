Buon compleanno Arek: 26 anni compiuti oggi ma già festeggiati mercoledì sera, a distanza di sicurezza dalla prossima sfida di campionato. Un party per la squadra e gli amici più intimi andato in scena in un locale del centro città, total white; cioè con l’obbligo per tutti di presentarsi in bianco. Tanti auguri da tutta le redazione de ilnapolionline.com

Anche il Calcio Napoli festeggia il polacco