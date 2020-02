Europa League – Inter tutto facile: 2-1 al Ludogorets, neroazzurri agli Ottavi

Tutto facile per l’Inter. Nel ritorno dei 16esimi di Europa League i neroazzurri vincono 2-1 contro il Ludogorets Razgrad dopo il 2-0 all’andata e vanno agli Ottavi di finale. In un San Siro deserto per via dell’emergenza Corona Virus i bulgari passano a sorpresa in vantaggio con Oliveira al 24′ min. I neroazzurri però pareggiano con Biraghi al 31′ min e poi completano la rimonta con Lukaku al 49′ min del primo tempo. La squadra di Conte raggiunge così la Roma agli Ottavi di finale. Domani il sorteggio per delle due italiane