Marchetti: ” Il futuro di Gattuso? Lo diranno i risultati”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti, nel suo editoriale per TMW risponde alla domanda se il futuro di Rino Gattuso sarà ancora al Napoli: “Lo diranno i risultati, lo diranno i diretti protagonisti visto che il Napoli ha la possibilità di recedere dal contratto ma anche lo stesso Gattuso. Insomma dovranno essere tutti convinti di rimanere insieme, senza remore. Così come la volontà per Mertens sarà determinante. L’offerta del Napoli è molto importante, ma non basta ancora. Mertens è corteggiato da tanti: Monaco e Inter, tanto per dirne due… anche qui tempo e risultati…”.