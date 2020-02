Neanche il tempo di esultare per Mertens che arriva lo stop

L’uomo dei 121 gol non fa neppure in tempo a far festa con i compagni. Ieri mattina, a Castel Volturno, se ne è stato per conto suo a fare i conti con la distorsione alla caviglia che lo terrà fermo per almeno 7 giorni. Con una chiamata dalla Spagna, dove è in ritiro con il Dalian in attesa che vi sia una schiarita sull’inizio del campionato cinese, Marek Hamsik si è voluto complimentare. «Era meglio se te ne andavi prima», gli dice scherzando ma non nascondendo che a quel record tiene anche lui.

Eccome. 121 gol per l’uomo che ha fatto breccia nel cuore di ogni allenatore. Anche con Gattuso non è stato semplice: perché all’inizio il belga era una specie di aventiniano, l’uomo che era stato tra i leader della rivolto del 5 novembre. Ma Rino è riuscito a redimere anche lui, riportare il sorriso, come riuscì a fare anche Sarri dopo averlo relegato per una stagione intera in panchina, a recitare la parte del vice-Insigne. Fonte: Il Mattino