In vista del ritorno, c’è emergenza in casa catalana

In vista del 18 marzo, gara di ritorno tra Barcellona e Napoli, Quique Setien dovrà valutare e centellinare le forze della sua rosa. Oltre ai lungodegenti Dembelé e Suarez, infatti, al Camp Nou non ci saranno neppure Sergio Busquets e Arturo Vidal. Nel finale di gara, poi, il Barcellona ha perso un’altra colonna come Gerard Piqué, costretto a chiedere il cambio per una sospetta distorsione alla caviglia. Restano poi da valutare le condizioni di Sergi Roberto e Jordi Alba, entrambi assenti al San Paolo per due infortuni muscolari e il cui recupero sembra ad oggi difficile. In totale gli azulgrana hanno dovuto fare i conti con 29 infortuni diversi dall’inizio della stagione. Ovviamente da qui alla gara del prossimo 18 marzo il Barça dovrà anche giocare altre partite di Liga, a partire da quella di domenica contro il Real Madrid al Barnabeu e il rischio in casa blaugrana è quello di altri infortuni. In campionato il tecnico catalano avrà la possibilità di disporre di Martin Braithwaite, attaccante che ha lasciato il Leganés.

Il Mattino