Milik festeggia i suoi 26 anni: Nel mirino Torino, Verona e Inter

LA TESTA

Di sicuro Milik ce la metterà tutta. Perché lui ha tutta la voglia del mondo di riprendersi una maglia da titolare anche quando Mertens sarà tornato a pieno ritmo. Arek, infatti, viene da una serie di stagioni fatte di tanti bassi e pochi alti, a causa di quegli infortuni in serie che ne hanno compromesso la vera e propria esplosione in azzurro. Doveva essere lui il sostituto naturale di Higuain dopo l’addio del Pipita nell’estate 2016.

Ma fino a questo momento non è ancora riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto. Nel mirino ci sono Torino e Verona in campionato e l’Inter in Coppa Italia. Nella serata di ieri, poi, il polacco ha festeggiato (con due giorni di anticipo) il suo 26esimo compleanno all’Ambasciatori – nuovo locale nel cuore di Chiaia – tra musica dal vivo e tutti i compagni a fare da cornice. Fonte: Il Mattino