Europa League – Formazioni Ufficiali Gent-Roma: Le scelte dei tecnici

La Roma sarà ospite del Gent per la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. All’Olimpico nella gara d’andata Carles Perez aveva deciso il match, motivo per cui i giallorossi potranno usufruire di 2 risultati su 3. I ragazzi di Thorup proveranno a far valere il fattore campo per completare le rimonta. Mentre i giallorossi scendono in campo quasi con l’11 tipo per passare il turno.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENT (4-3-1-2): Kaminski, Castro-Montes, Plastum, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi, Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe, Bezus, Depoitre, David. A disposizione: Coosemans, Chakvetadze, Godeau, Kvilitaia, Lustig, Marreh, Niangbo. Allenatore: Thorup.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Kluivert, Mkhitaryan, Perez, Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cetin, Fazio, Kalinic, Santon, Under, Villar del Fraile. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Sanchez (SPA).