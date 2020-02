ATTACCO – Nulla di serio per Insigne, pronto Politano

Su Mertens, al di là del rinnovo contrattuale, c’è da monitorare la situazione fisica, una forte botta alla caviglia destra. Quasi out contro il Torino, speranza per la sfida contro l’Inter di Coppa Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è invece ottimismo per Insigne che dovrebbe esserci contro i granata tra i convocati. Pronto all’evenzienza anche Politano, titolare contro il Brescia, a gara in corso contro il Barcellona. Tra oggi e domani Gattuso farà le sue scelte per la sfida contro il Torino di Longo.

La Redazione