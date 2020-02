CENTROCAMPO – Allan e Lobotka, le carte da giocare in vista del Torino

Il Napoli sta per iniziare un tour de force tra campionato, Coppa Italia e Champions League, dove veramente fino a metà Marzo davvero ci si giocherà davvero tanto. Per questo che contro il Torino si cercherà di schierare un undici competitivo da mandare in campo, ma con il giusto turn-over. Secondo il Corriere dello Sport, scaldano i motori Allan e Lobotka, il brasiliano è entrato nei finali di gara contro Brescia e Barcellona, lo slovacco non gioca dal match interno contro il Lecce. Il mister cercherà di trovare una soluzione per accontentare tutti, con l’obiettivo di tornare a vincere davanti alla sua gente.

La Redazione