Euro avversario Napoli – Rosa ridotta all’osso del Barcellona

Domenica sera alle ore 21,00 si giocherà il “clasico” tra il Real Madrid e il Barcellona, valevole per il vertice, ma in casa blaugrana, la situazione non è delle migliori. Non tanto in classifica, visto il primo posto, ma a livello fisico. Per Setien, in vista del return-match contro il Napoli degli ottavi di Champions League, sicuri assenti per infortunio Suarez e Dembele, in forte dubbio Pique, Jordi Alba e Sergi Roberto. Out per squalifica Sergi Busquets e Vidal, insomma una rosa ridotta a 12 calciatori. Dall’interno si parla di pianificazione sbagliata con Abidal tra i principali indiziati.

La Redazione