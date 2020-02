Sabatini: “Gattuso come Simeone, ma mi ricorda anche…”

Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del pareggio azzurro contro il Barça: “Gattuso come Simeone? Un paragone che mi piace, anche se non sono fan del Cholo. Rino ha un po’ le caratteristiche sue e anche di Conte, mi pare che sia più misurato in panchina nei confronti del pubblico, è più concentrato sui calciatori. Demme? Mi piace, si vede che ha il carisma da capitano. Corre per tutti e ha grande altruismo per i suoi compagni. Higuain? La Juve dovrà comprare un centravanti in estate avendo ceduto Kean e Mandzukic. Con Dybala e CR7 ci sono altre caratteristiche, ma oltre al Pipita servirà un uomo d’area. Ha tentato Haaland, mentre su Icardi è sempre vigile”.

Sarri? “Ultimamente ha fatto il populista nelle sue dichiarazioni. Mi dà l’idea che voglia arrivare in fondo alla sua esperienza alla Juve, non di uno che ha fatto un passo laterale. La Juve fino a gennaio pensava a Cuadrado terzino, poi lo ha spostato più in avanti inserendo Danilo, che a me non piace“.

Lione-Juve? “Stasera sarà una gara diversa da Napoli-Barcellona, me la aspetto più frizzante. Alla fine la differenza la farà la velocità: con quest’arma i bianconeri in attacco potranno fare la differenza“.