[FOTO] Forgione: “Il Barça lascia Napoli portandosi la mozzarella a casa”

Il giornalista e scrittore Angelo Forgione, tramite il proprio profilo Facebook, ha pubblicato un post: “Il Barcellona che lascia Napoli portandosi la mozzarella a casa non dimenticherà il gusto di una trasferta affrontata con grande curiosità e pure con la modestia di un grandissimo club che ha rispettato la storia altrui. Niente avvisi di pericoli per i suoi tifosi in trasferta, come spesso fanno altri club. Niente boria ma tanta curiosità (espressa sui suoi formidabili social e sul sito) per la casa di Maradona e per l’altra città identitaria, con tutti i suoi significati e le sue espressioni. Complimenti a un club modello anche fuori dal campo”.

LA FOTO