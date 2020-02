Il Barcellona aveva pensato a Llorente, tutto saltato per due motivi…

BARCELLONA (SPAGNA) – Napoli-Barcellona non si gioca solo sul campo. Stando a quanto riportato stamane dal quotidiano spagnolo Sport, infatti, un intrigo di mercato nella finestra di gennaio avrebbe visto protagonisti gli azzurri e i blaugrana. In ballo l’attaccante ex Juve Fernando Llorente. Il Barcellona, dopo gli infortuni di Dembelé e Suarez ha dovuto fare i conti con l’emergenza in attacco. Tanti i nomi che si sono fatti: Lucas Pérez, Loren, Ángel, Stuani, Roger Martí, Chimy Avila, Budimir. Alla fine i blaugrana hanno virato su Braithwaite. Nella lista non compare Fernando Llorente ma, secondo Sport, gli uomini mercato del club spagnolo avrebbe lavorato sotto traccia per convincere il basco.

Secondo il quotidiano spagnolo il Barcellona avrebbe invitato Llorente a cambiare la sua situazione contrattuale. L’attaccante di Pamplona avrebbe dovuto chiedere al Napoli di risolvere il contratto in corso a costo zero per rimanere disoccupato e quindi accettare l’offerta che la società blaugrana avrebbe presentato.

Stando a quanto scritto da Sport, però, sarebbe stato lo stesso calciatore a ritenere l’opzione non praticabile per due condizioni:

la prima perché il Napoli avrebbe chiesto un risarcimento ,

, la seconda perché una trattativa del genere l’avrebbe messo in cattiva luce con il club azzurro.

Alla fine le strade di Llorente e Barcellona non si sono incontrate se non in campo: chissà il basco possa essere l’uomo decisivo per portare il Napoli ai quarti di Champions League nella sfida del Camp Nou del 18:00 marzo dopo il pareggio di ieri (1-1) al San Paolo. Fonte: CdS