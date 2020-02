Guidi: “Brych non ha inciso sul risultato, il suo voto è…”

Marco Guidi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “A Brych ho dato 6.5 che è un voto generale sulla prestazione dell’arbitro. Al primo tempo Busquets ha trattenuto il pallone senza permettere di giocarlo, lì non fischia fallo all’attaccante in pressione, ma a Busquets anche se manca il cartellino giallo, come da regolamento. Vale la pena dire che era ancora primo tempo, quindi non si può fare un discorso retroattivo. Brych ha inciso sul risultato? No. Il calcio non è una scienza esatta, c’è anche la casualità”.