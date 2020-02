C’è una piccola ombra nell’attacco azzurro. Il Mattino “punisce” Callejon

Il Mattino vota l’attacco azzurro, dopo il pareggio in Champions League contro il Barça di Messi. Callejon esce al 74′ per Politano dopo una prova molto positiva in fase difensiva, ma lo spagnolo si divora un goal solo davanti al portiere al 63′. Bene il capitano Insigne, sempre pronto a coprire e ripartire in velocità cercando il dribbling. Come al 61‘ quando supera con una magia Pique e Vidal per poi calciare a giro, ma Ter Stegen chiude lo specchio. Il migliore in assoluto è Dires “Ciro” Mertens che eguaglia Hamsik a 121 reti nella Storia del Napoli. L’ormai famoso “Ciro A Giro” non risparmia la truppa di Setién, consegnando il belga per sempre nella storia azzurra.

6 CALLEJON

Corre chilometri su chilometri come se non ci fosse un domani, si abbassa e galleggia tra la linea dei centrocampisti e quella dei difensori, si propone tagliando sempre alla spalle di Firpo, mettendo dentro almeno due buoni assist. Poi però si fa stregare a tu per tu con ter Stegen. Uno spreco gigantesco.

7,5 MERTENS

Sceglie la serata giusta per la magnificenza del gol numero 121 che lo porta sul trono di Hamsik. Ci mette umiltà e disponibilità costante nella fase difensiva, tiene il 4-3-3 compatto anche in fase di non possesso stringendo al centro in particolare su Busquets. Che lo manda al tappeto a inizio ripresa.

7 INSIGNE

Mette dedizione e qualità nella manovra, regista aggiunto in fase offensiva, sempre pronto al raddoppio sulla sinistra Vidal gli pare sempre contro in prim battuta ma fa fatica a limitare il suo raggio di azione. Preso a botte con costanza nella ripresa, finisce quasi come Toti, ovvero in campo con una gamba sola.