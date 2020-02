Il Mattino – Dalla panchina al campo, un azzurro non è sufficiente

Il Mattino vota la panchina azzurra dopo la sfida di Champions League contro il Barcellona di Messi al San Paolo. Milik è quello che ha dato un contributo maggiore. L’assist a Callejon al 63′ poteva rendere la notte del San Paolo ancora più magica. Ma lo spagnolo ha calciato su Ter Stegen divorandosi la rete. Politano entrato al 74′ al posto proprio di Callejon non è riuscito a regalare una buona prestazione, pochi spunti per l’ex Inter. L’ultimo a entrare è stato Allan all’80’ al posto di un esausto Demme, ma anche il brasiliano non ha avuto acuti nei suoi 10 minuti più 6 di recupero in campo.

6,5 MILIK

Entra dopo 8 minuti del secondo tempo per l’infortunio a Mertens ed è normale che la differenza c’è. Ma entra subito nella gara, con determinazione: è suo l’assist che mette Callejon al cospetto di ter Stegen. Lucido, preciso: Umiti ci mette tempo prima di riuscire a prendergli le contromisue.

5,5 POLITANO

Può mettere la palla al centro, invece sceglie l’egoismo del tiro; manca i tempi di almeno due ripartenze. Non va paragonato a Callejon perché altrimenti ne esce ridimensionato. Le squadre non sono più compatte quando entra lui, ma ancora non riesce ad affondare i colpi come la sua classe gli consentirebbe.

6 ALLAN

Si piazza in cabina di regia, ha qualche esitazione a far entrare il motoro a pieno giro, un paio di volte scivola: ma lo si vede con frequenza in area dare una mano sostanziosa ai difensori. La linea dei centrocampisti ha sempre grosso solidità e con lui appare persino meglio strutturata. Generoso.