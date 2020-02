Champions League – Tousart, che sgambetto : Juventus ko 1-0 a Lione

Che brutta caduta per la Juventus! I bianconeri perdono 1-0 in Francia a Lione nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League e complicano la situazione in vista del ritorno. Decide la rete di Tousart al 31′ min del primo tempo, con i padroni di casa che colpiscono pure una traversa. Nella ripresa gli ospiti si rendono pericolosi solo nel finale con Dybala e recriminano per due possibili calci di rigore. Ora servirà un’altra Juve allo Juventus Stadium per ribaltare il risultato nella gara di ritorno