Champions League – M.City colpaccio in remuntada: Real Madrid ko 2-1

Colpaccio grosso del Manchester City. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta in casa del Real Madrid nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League e fanno un bel passo verso la qualificazione. Dopo un primo tempo soporifero la gara si accende nella ripresa. Blancos avanti con Isco al 60′ min ma i Citicenzs pareggiano con Gabriel Jesus al 78′ min e poi la ribaltano con il rigore di De Bruyne al 83′ min. Nel finale il Real resta in 10 uomini per l’espulsione di Sergio Ramos. Adesso agli spagnoli servirà una vera e propria impresa al ritorno in Inghilterra, mentre la squadra di Guardiola vede vicini i Quarti di finale