Inter-Samp stabilita la data del recupero. Da lunedì tutti gli stadi potrebbero riaprire

Il calendario dei nerazzurri è complicato, e ad oggi l’Inter dovrebbe recuperare la sua gara di campionto contro la Samp a maggio. “Non la prossima settimana, l’unica data utile a oggi è il 20 maggio (dipende dal cammino europeo nerazzurro) – conferma la Gazzetta dello Sport -. Da lunedì 1 Marzo le porte degli stadi e degli altri impianti sportivi potrebbero riaprirsi. Lo riferisce il ministro dello sport Vincenzo Spadafora intervenendo al consiglio nazionale del Coni. C’è più ottimismo rispetto a prima, nel riaprire le «manifestazioni al pubblico». Il bilancio del coronavirus continuano ad essere tragici, ma il presidere continua «Se i dati non ci danno indicazioni diverse può darsi che da lunedì si possa non prorogare il divieto di disputare le gare. La salute e la sicurezza degli italiani vengono prima di ogni gara, di ogni partita, di ogni stadio pieno». Ma Spadafora annuncia anche un’altra scelta in divenire che potrebbe attutire il peso del provvedimento. L’eventuale proroga potrebbe non colpire indistintamente le sei regioni in cui vigono le ordinanze firmate dai governatori e dal ministro della salute, Roberto Speranza, spiega la rosea.