ESCLUSIVA – P. Salvione (CdS): “Rinnovi? Il record potrebbe essere la chiave per Mertens”

Il Napoli sta lentamente ritrovando solidità e compattezza, tra campionato e coppe varie, grazie a Gattuso e ad una forma ritrovata di alcuni dei suoi interpreti. Nel frattempo il mercato e i rinnovi sono all’ordine del giorno in casa azzurra e il club non vuole farsi cogliere impreparato. Ilnapolionline.com ha intervistato il collega del Corriere dello Sport Pasquale Salvione.

Secondo te in cosa sta riuscendo Gattuso a livello tecnico sul Napoli? “Gattuso ha dato una nuova identità al Napoli. La squadra gioca in maniera diversa rispetto al passato. Squadra raccolta in pochi metri in fase di non possesso, linee di passaggio centrali schermate con il grande sacrificio di tutti e capacità di scivolare lateralmente quando gli avversari provano a entrare dalle corsie esterne. Poi quando si recupera palla si riparte dal basso, quasi sempre dal portiere, per cercare uscite precise e ripartenze che possono far male, come nella sfida di ieri sera contro il Barcellona”.

In Italia c’è la situazione del Coronavirus che sta bloccando anche lo sport nel nostro paese. Tu cosa ne pensi a riguardo? “La salute è la priorità assoluta, ma Sarri ha ragione a dire che le decisioni dovrebbero essere uguali per tutti”.

Sulla situazione dei rinnovi in casa Napoli, che sensazione hai per quelli di Mertens e gli altri calciatori azzurri? “Spero che il record raggiunto possa far avvicinare di nuovo Mertens e il Napoli. Purtroppo non credo ci siano chances per Callejon”.

Per il prossimo mercato estivo, si parla tra i vari calciatori anche di Boga e Pezzella. Come vedi queste trattative in casa Napoli? “Boga è sicuramente un profilo che piace ma credo possa diventare un obiettivo concreto solo quando si chiarirà la posizione di Lozano. Così come Pezzella potrebbe essere un’idea se dovesse partire Koulibaly”.

In vista delle prossime sfide contro il Torino e in Coppa Italia contro l’Inter, cosa ti aspetti dal Napoli anche a livello di scelte tecniche? “In vista delle sfide con Torino e Inter potrebbe pesare molto l’assenza di Mertens, anche se Milik offre ampie garanzie. Bisognerà valutare anche Insigne, tenendo presente che finora Politano ancora non ha ingranato e Lozano sembra completamente estraneo al progetto”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

