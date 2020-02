Ultime Torino – Il tecnico Longo pensa al partner per Belotti per Napoli

Sabato alle ore 20,45 allo stadio San Paolo il Torino cercherà di ottenere punti contro il Napoli, con l’auspicio che gli azzurri siano stanchi dalla sfida contro il Barcellona. Il tecnico dei granata Moreno Longo sta pensando al partner d’attacco del capitano Belotti, ci sarà una maglia per tre Zaza, Verdi oppure il giovane Edera. Per il resto ai partenopei mancherà Mertens, pedine importante per il Napoli e quindi i piemontesi dovranno giocarsela al meglio al San Paolo. In dubbio per i granata solo il giovane Millico.

