San Paolo – Di corsa verso la grande notte di Champions con una grande cornice

Proprio così: ancora un giorno, ancora ventiquattro ore, e poi domani alle 21 al San Paolo via con Napoli-Barcellona, andata d’elite degli ottavi di finale di una competizione che gli azzurri non sono mai riusciti a giocare oltre. Per quel che riguarda i dati della prevendita emersi ieri, finora dovrebbero essere più o meno 42 mila gli spettatori assicurati. Si teme lo sciopero del tifo organizzato in Curva B per il caro biglietti. Di tempo per acquistare le residue scorte di biglietti, comunque, secondo il Corriere dello Sport, ce n’è ancora fino a domani, fermo restando l’esaurimento degli anelli superiori delle due Curve e dei Distinti. Da Barcellona sono previsti 1,500 tifosi nel settore Ospiti.

Listino prezzi:

Tribuna Posillipo 250 euro; Tribuna Nisida 190 euro; Tribuna Family 120 euro adulti e 40 euro ridotto per gli under 12; Distinti 130 euro; Curve A e B 70 euro. I possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card possono acquistare i tagliandi anche online.

Il Calcio Napoli ha raccomandato a mezzo comunicato di anticipare l’ingresso allo stadio: i tornelli saranno aperti sin dalle 17.

