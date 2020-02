Napoli e la Champions, ma…in fondo, quanto si guadagna?

“Fare” la Champions, costa, ma…quanto si intasca? E soprattutto quanto intascherà il Napoli in questa edizione? La prima parte è già stata calcolata in base alla classifica della Serie A 2018/2019: la Juventus ha incassato 10 milioni, il Napoli 7,5 milioni, l’Atalanta 5 milioni e l’Inter 2,5 milioni. Non è difficile prevedere che se dovesse fermarsi agli ottavi il cammino in Champions, il Napoli incasserà 65-70 milioni di euro, ma in caso di passaggio del turno la quota volerebbe a circa 80 milioni. Che poi sarebbe il modo migliore per addolcire la pillola per la mancata qualificazione alla Champions del prossimo anno che appare assai distante. Complessivamente, nelle quattro partecipazioni alla Champions (2013/14, 2016/17 2017/18 e 2018/19) il Napoli ha incassato, considerando anche le stime per la stagione attuale, circa 270 milioni di euro. Nel primo anno di Sarri, con la partecipazione all’Europa League, il Napoli intascò circa 12 milioni. La stagione dei record è la 2016/17 con circa 66 milioni (l’edizione dell’eliminazione da parte del Real). Ma è evidente l’impressione è che sarà questa la vera edizione dei record.

Il Mattino